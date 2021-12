Casinò di Sanremo: un successo la serata gourmet con Paolo e Barbara

Una serata speciale, quella di ieri sera presso il ristorante Biribissi del Casinò di Sanremo con lo chef Paolo Masieri, che ha stupito i numerosi commensali con un menù davvero straordinario per i sapori delicati e la vivacità del gusto.

Lo chef, titolare del ristorante stellato “Paolo e Barbara”, in collaborazione con Elior e coadiuvato dallo chef Federico Lanteri dell’osteria Martini di Pigna, ha proposto una serata davvero che è stata un grande omaggio ai piatti della tradizione ligure.

Dopo due autentiche prelibatezze del territorio come il Pignurin in scabeccio e il Brandacujùn in sfoglia come primo piatto è stato servito il Cappon Magro Tradizionale Genovese, un piatto che teneva in equilibrio i sapori del mare con quelli dell’orto e con una presentazione di grande emozione.

A seguire un altro classico della tradizione ligure la Buridda di Seppie e Carciofi, che per l’occasione è stato proposto con alcuni Tortellini al nero di Seppia, che richiamavano il gusto dell’ingrediente principale ma riproponendolo con un gradevole contrasto di sapore.

Il colpo da maestro della serata è stato il Merluzzo in olio cottura su crema di patate di montagna con emulsione al prezzemolo e olive taggiasche. Il pesce all’aspetto sembrava crudo, ma era cotto alla perfezione e risultava morbidissimo e delicatissimo.

Gli ingredienti erano gli stessi del branducjun, ma il sapore finale molto diverso esaltato dall’olio di montagna prodotto direttamente dallo chef nella sua campagna dell’alta Valle Nervia.

Tre piatti di pesce fresco e con le verdure coltivate direttamente dallo chef nell’orto di Ospedaletti, che hanno regalato l’emozione dell’incontro dei sapori del mare con quelli dell’orto.

E per finire Barbara, che ha curato anche la selezione dei vini della serata forniti dall’azienda agricola Punta Crena, ha proposto come nel suo stile un dolce non banale, ma colorato e fantasioso, una raffinata bontà: la Sacripantina genovese con cioccolato Guanaja, caffè e Marsala.

Il pane fatto in casa con lievito madre e farine biologiche Italiane macinate a Pietra; focaccia all'olio extravergine di oliva.

Il duo canoro composto da Serena e Beatrice ha allietato la serata con musica dal vivo riscuotendo ripetutamente applausi e grandi apprezzamenti.

Una serata organizzata in modo impeccabile, un menù straordinario e con un servizio di sala preciso e puntuale che ha permesso anche di apprezzare l’atmosfera magica del ristorante Biribissi, illuminato dalla luce della stella di Paolo e Barbara.

Ricordiamo che il ristorante Paolo e Barbara sarà aperto il giorno di Natale a pranzo e la sera del 31 dicembre per il cenone di San Silvestro e che, dopo il successo dello scorso anno, ripropone in occasione delle feste anche il servizio di asporto e consegna a domicilio per chi vorrà portare in tavola e condividere la cucina di Paolo, che ama definirsi un “cuoco contadino”.

Prenotazioni presso il ristorante Paolo e Barbara mail paolobarbara@libero.it telefono o +393356388433