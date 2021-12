Risultati elezioni provinciali, Matteo Rosso (FdI): “Complimenti alle due neo elette consigliere provinciali Manuela Sasso e Franca Giannotta”

“L’attenzione che il partito dedica al territorio ed alle esigenze dei cittadini si conferma come trainante e oggi premia due ottime amministratrici che negli anni hanno dimostrato come il buongoverno e la buona amministrazione fanno parte della classe dirigente del nostro partito” così commenta a caldo il commissario regionale di Fratelli d'Italia Matteo Rosso il risultato appena ottenuto da Manuela Sasso e Franca Giannotta -. Un ottimo risultato e il nostro partito si conferma come attento alle esigenze del territorio e si tinge di rosa grazie a due ottime amministratrici”.

“Ringrazio il prezioso lavoro di tutti i nostri dirigenti di queste due provincie per questo risultato è frutto di un lavoro di squadra, che ha come fondamento la voglia di mettersi a disposizione per il proprio territorio e la passione politica che è necessaria per un compito impegnativo come questo. Competenza, passione e coerenza sono i valori che ci insega Giorgia Meloni e che ci contraddistinguono da sempre” così chiosa Matteo Rosso.