Sanremo: dopo 20 anni il 'Centro Salute' cambia casa, "Offriremo un servizio anche a distanza con mail e whatsapp"

Dopo 20 anni il Centro Salute Sanremo ha cambiato casa. Nelle ultime settimane lo studio medico si è trasferito in corso Matuzia 13 lasciando i locali di corso Garibaldi dove era diventato punto di riferimento per tanti sanremesi. Lo studio si è ridimensionato passando da 8 a 4 medici di medicina generale che si prendono cura di almeno 6mila persone.



Negli ultimi giorni il trasferimento è stato pressoché completato e i medici Riccardo Agati, Silvia Bastardini, Paola Bracco e Lorenzo Vigo ricevono già nei nuovi studi. "Con meno medici - spiegano - abbiamo dovuto trovare degli spazi adeguati alle nostre esigenze e così abbiamo cercato questa nuova soluzione lavorativa. Sono passati tanti anni da quando abbiamo iniziato l’attività in corso Garibaldi. Il nuovo Centro Salute riapre con la voglia di migliorare anche i servizi a disposizione delle persone che abbiamo in cura”.

“Rispetto a prima siamo più decentrati - aggiungono - ma abbiamo avviato una serie di modifiche per garantire una interazione medico-paziente immediata e che in diversi casi può anche non rendere necessario doversi recare di persona in studio. Un modo più informatizzato e al passo con i tempi per la gestione della medicina generale grazie all’uso di whatsapp, sms, caselle email e delle segreterie per ognuno di noi”.

“Così i nostri pazienti - concludono dal Centro Salute - potranno avere un filo diretto, ad esempio in caso di ricette ripetute o prenotazione degli esami: sarà sufficiente il telefono cellulare. Si tratta di servizi che interessano tutti. Infatti anche sempre più anziani sanno usare lo smartphone e per noi significa velocizzare e snellire il traffico di telefonate che si può generare con così tanti pazienti. Al di là di queste novità il servizio è quello di sempre, vicino alle persone che hanno bisogno".

Quindi per chi avrà bisogno di richieste esami e farmaci potrà scriverci a centrosalute2021@gmail.com oppure scrivere su whatsapp direttamente ai nostri numeri: Agati 347 255 35 44, Bastardini 351 716 90 55, Bracco 339 83 44 283, Vigo 348 650 30 65. In alternativa per prendere appuntamento per una visita è attivo il centralino con le segretarie al numero 0184 50 96 10.