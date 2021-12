Bordighera: una settimana di super green pass, Berlusconi (Confcommercio) “Nessun disagio per gli associati”

Il super green pass è in vigore da ormai una settimana, maggiori controlli e restrizioni per chi frequenta le attività ricettive e al contempo, naturalmente, anche per coloro che le gestiscono.

Obbligatoria la doppia vaccinazione per accedere a bar (non al bancone), ristoranti escludendo, dunque, i tamponi negativi che restano validi soltanto per raggiungere il luogo di lavoro (fatta eccezione per le categorie entrate nel sistema del super green pass). Negli ultimi giorni le forze dell'ordine hanno effettuato i dovuti controlli che hanno colto trasgressori a Sanremo, Bordighera e Taggia. Qualche multa, e verifiche che ovviamente proseguiranno nell'estremo ponente.



Gianluca Berlusconi, presidente di Confcommercio Bordighera, nei giorni dello start del pass 'potenziato' aveva descritto il quadro della città delle palme: “I ristoranti stanno lavorando, è chiaro che restano penalizzati coloro che non hanno un dehors. La cosa che tutti mi dicono è che vorrebbero controlli più accurati, adottando una norma uguale per tutti. Per il resto mi sembrano tutti molto positivi e a Bordighera c'è anche qualche nuova attività che non riguarda soltanto il "food". Sta rinascendo lentamente e questo ci fa ben sperare, sperando non ci siano chiusure”.