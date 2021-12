Bordighera: dalla Tassa di Soggiorno i 40 mila euro per partecipare alle fiere di promozione turistica

La giunta di Bordighera ha approvato la spesa di 40 mila euro, interamente finanziata con la tassa di soggiorno, per la partecipazione del Comune alle fiere di promozione della città. Bordighera sarà presente a: Itinerando Padova (29-30 gennaio) e Bit Milano (13-15 febbraio). Rinviato a un successivo provvedimento l'elenco completo e definitivo

Gli eventi promozionali rappresentano, ora più che mai, uno strumento utile da utilizzare per rafforzare l'immagine della città quale destinazione turistica di eccellenza. Nel corso della riunione del Tavolo del Turismo è stata dunque approvata la previsione relativa lo stanziamento della spesa per la partecipazione alle fiere del 2022.



L'intenzione dell'amministrazione è di proseguire con le iniziative relative la promozione del territorio e sostenere il rilancio e lo sviluppo turistico della città e del tessuto economico ad essa collegato, soprattutto in questa fase particolarmente problematica correlata all'emergenza covid.

Per il raggiungimento di tale obiettivo appare determinante la partecipazione, in collaborazione con le associazioni di categoria e l'imprenditoria locale, alle più importanti fiere e borse del turismo, organizzate in Italia e all'estero, per l'anno 2022.