Sabato torna “Auguri alla Città”, la 21ª rassegna natalizia del Coro Mongioje

Dopo una pausa forzata di un anno sabato nella Basilica di San Giovanni torna la consueta rassegna natalizia “Auguri alla Città”, promossa dal Coro Mongioje di Imperia. L'evento avrà inizio alle 21.

Giunta alla 21ª edizione, “Auguri alla Città” vedrà l'esibizione dei padroni di casa, il Mongioje, insieme al coro ospite di quest'anno, il Coro ConClaudia di Imperia, diretto da Margherita Davico. “Siamo orgogliosi di poter tornare a fare i nostri personali auguri natalizi al nostro pubblico - ha dichiarato il presidente del Mongioje, Angelo Casella - da oltre vent'anni 'Auguri alla Città' è divenuto un appuntamento fisso, molto atteso e apprezzato dagli imperiesi, per poter vivere l'atmosfera di Natale nella sua essenza più sentita, ovvero attraverso la musica”.



Il Coro Mongioje, in attività dal 1963, organizza dal 1999 “Auguri alla Città”, e si sono succeduti negli anni cori sia locali che fuori dai nostri confini regionali, come Acqui Terme, Alessandria, Pinerolo, Lucca, Padova, Sacile e tanti altri.

“Si ha tanta voglia di cantare, di tornare a esibirsi e di riavere contatto con il pubblico - ha affermato il direttore Ramon Brusini - come di consueto proporremo in concerto non solo brani della tradizione natalizia, ma anche qualcosa del nostro repertorio. Siamo anche onorati di avere ospiti il Coro ConClaudia, con cui abbiamo collaborato in altri progetti in passato. Sicuramente le emozioni musicali non mancheranno”.



Il Coro ConClaudia inizia il suo percorso, in seno all'Associazione Musicale MusicArtemia, nel 2017, in onore e memoria della professoressa Claudia Barbieri, scomparsa prematuramente.

Ha partecipato a numerosi eventi e concerti, come il FestiValdelMaro.

Nel 2018 ha partecipato a Roma al Convegno Internazionale delle Corali e, successivamente, è stato in udienza da Papa Francesco.

Nel 2020 ha ricevuto il riconoscimento di Coro Ambasciatore di Pace per l'Unicef provinciale.

Diretto da Margherita Davico, parteciperanno al pianoforte/organo Tiziana Zunino e alle percussioni Maurizio Pettigiani.