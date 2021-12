Sanremo Giovani, ci siamo: oggi la conferenza stampa con Amadeus, domani la diretta in prima serata su Rai 1 dal Casinò

Sanremo è la casa della musica e nei prossimi due giorni sarà anche la casa dei sogni per molti giovani talenti della canzone italiana.

Inizia oggi l'avventura di Sanremo Giovani 2021. Alle 12.30 al Casinò di Sanremo è in programma la conferenza stampa che vedrà il ritorno di Amadeus in città per il primo impegno ufficiale in vista del 72° Festival di Sanremo. Un nuovo primo appuntamento che riporta il pubblico all’interno del Teatro del Casinò per un evento Rai, in attesa di rivedere l’Ariston al completo a febbraio.



Sanremo torna ad essere protagonista nel segno della musica. Domani sera, in diretta su Rai1 dal Casinò si sfideranno: Bais, da Udine con il brano “Che fine mi fai”; Martina Beltrami, da Torino con il brano “Parlo di te”; Destro, da Leverano (Lecce) con il brano “Agosto in piena estate”; Esseho, da Roma con il brano “Arianna”; Littamè, da Terrassa Padovana (Padova) con il brano “Cazzo avete da guardare”; Oli?, da Belluno con il brano “Smalto e tinta”; Matteo Romano, da Cuneo con il brano “Testa e croce”; Samia, dallo Yemen con il brano “Fammi respirare”; Senza_Cri, da Brindisi con il brano “A me”; Tananai, da Milano con il brano “Esagerata”; Vittoria, da Villafranca in Lunigiana (Massa e Carrara) con il brano “California”; Yuman, da Roma con il brano “Mille notti”. Tutti alla ricerca degli ultimi due posti per il Festival di Sanremo 2022 che vedrà una sola categoria in gara. I due giovani scelti domani sera se la vedranno con i big della canzone italiana.



Il tutto si svolge in una Sanremo che fa i conti con una nuova ondata di contagi. La Rai ha organizzato macchina ormai oliata (e testata al Festival 2021) per evitare spiacevoli inconvenienti legati al costante aumento dei casi di covid in zona: si entra solo con super green pass e tampone negativo. L’organizzazione ha alzato al massimo le difese per creare una sorta di ‘bolla’ all’interno del Casinò.

