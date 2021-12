Sanremo: domenica prossima la Concattedrale di San Siro pronta ad accogliere la luce di Betlemme

Sabato 18 dicembre, alle ore 23, alla presenza del gruppo scout Sanremo 1, arriverà alla stazione ferroviaria di Sanremo la luce di Betlemme, proveniente direttamente dalla Basilica della Natività, e domenica 19 dicembre sarà accolta solennemente nella Concattedrale di san Siro, durante la celebrazione delle ore 11.15 e lì sarà custodita per tutto il periodo natalizio fino al 6 gennaio.

"Per chi non la conoscesse - si spiega nel comunicato -, la luce di Betlemme, nota anche con l'appellativo di Luce della Pace, proviene proprio dal paese natale di Gesù, dove una lampada arde perennemente da molti secoli, alimentata dall'olio donato a turno dalle nazioni cristiane della terra. Ad essa viene attinta la luce che poi, attraverso il mezzo ferroviario, in una staffetta di stazione in stazione, viene distribuita alle comunità che ne fanno richiesta, allargandosi sul territorio e diffondendo il suo messaggio di amore, pace e condivisione.

Sono stati gli scout austriaci, nel lontano 1986, a portare per primi in giro per l'Europa la luce di Betlemme; dieci anni dopo è stata portata per la prima volta in Italia, ancora per iniziativa di gruppi scout e quest'anno, nel suo 25esimo anniversario di presenza nel nostro Paese, la accogliamo con maggior solennità.

Nei giorni che precedono il Natale, le parrocchie della nostra città, le famiglie e tutti coloro che lo desiderano potranno attingere a questa fiamma per diffondere nelle chiese, nelle case e in ogni luogo la luce di Betlemme, simbolo del mistero di un Dio che si fa uomo e del suo amore che illumina la nostra vita".