Saranno 25 i cantanti in gara al 72° Festival di Sanremo: Amadeus porterà all’Ariston l’intero podio di Sanremo Giovani (Video)

Saranno 25 e non 24 i partecipanti al Festival di Sanremo. La conferma è arrivata poco fa da Amadeus, presentatore e Direttore Artistico della kermesse canora matuziana.

“Una parola su domani sera: non sarà facile giudicare questi 12 ragazzi perché sono canzoni molto belle. Io stamattina ho informato la commissione e voglio portare tre di loro al Festival e non solo due”.

Amadeus ha così commentato il ‘Sanremo Giovani’ di quest’anno e, ovviamente anche il Festival di febbraio: “Sono davvero felice di iniziare questa avventura, partita tre anni fa con un primo Sanremo che era il massimo dell’assembramento. Non ho mai visto tanta gente in una festa pazzesca per i 70 anni di Sanremo. L’anno dopo abbiamo vissuto il totale opposto, in una atmosfera che nessuno debba mai vivere nei prossimi anni. Lo abbiamo trasformato in un Festival storico per la musica, volendolo comunque anche se si era parlato di una kermesse che poteva essere cancellata. Voglio ringraziare la Rai e il direttore Stefano Coletta, per la grande fiducia che mi è stata data. E questo è davvero importante perché, portare nomi anche sconosciuti per il pubblico di Rai Uno non è stato facile. Per me è molto importante perché si può andare in una direzione innovativa e mai calcata prima”.