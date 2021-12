Covid: la Liguria va verso la zona gialla da lunedì 20, cresce il numero dei ricoverati

La Liguria va verso la zona gialla probabilmente da lunedì prossimo. La novità è attesa, tanto che ad annunciarlo quasi ufficialmente s ono stati il presidente della Regione Giovanni Toti e il direttore generale di Alisa Filippo Ansaldi nel punto stampa di venerdì scorso, ma a confermarlo è anche il monitoraggio dei dati settimanali che vede una crescita del contagio in Italia del 15%.



Tra le regioni a crescere di più la Liguria, che insieme alla provincia di Trento probabilmente entrerà in zona gialla da lunedì. La nostra regione, nell’ultima settimana passa da 3.225 a 3.501 casi (+276, +8,5%). Il passaggio in zona gialla è dovuto al superamento delle soglie per quanto riguarda il numero di terapie intensive (12%) e dei reparti di area non critica (16). I due parametri da non sforare sono il 10% e il 15%.



Il report settimanale conferma l’aumento dei ricoveri che sono superiori al contagio. L’incremento degli ospedalizzati in Italia nell’ultima settimana è del 18,8%, a fronte dell’aumento del 15% dei contagi. La scorsa settimana i ricoveri erano aumentati del 14,7%. Sono cresciuti anche i decessi, che la scorsa settimana sono stati 636 (+22%), mentre nella settimana precedente erano stati 521.