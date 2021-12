Il Festival Lirico della Riviera dei Fiori continua a Bordighera a Imperia e a Sanrermo

Il Festival Lirico della Riviera dei Fiori, organizzato dalla Associazione Sanremo Opera Theater e sviluppato sulle tre sedi cittadine di Bordighera, Sanremo e Imperia, si avvia verso la sua conclusione con una serie di concerti a distanza ravvicinata.

Sabato 11 dicembre, al palazzo del Parco di Bordighera alle ore 20.30 si terrà un concerto dedicato ai giovani talenti del Ponente: Marco Orazio Vallone dirigerà l’Ensemble Sanremo Opera Theater per accompagnare il soprano Claudia Sasso in un recital di arie solistiche.

Marco Orazio Vallone, originario di Bordighera, è un giovanissimo musicista dai molteplici talenti; formatosi presso il conservatorio di Mentone e l’Accademia di Monaco – Montecarlo, si diploma in oboe con il Maestro François Meyer. Contemporaneamente studia composizione e direzione d’orchestra. Ha frequentato numerose masterclass con compositori e direttori di fama internazionale. Attualmente studia direzione d’orchestra con Vittorio Parisi, presso il conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Ha al suo attivo numerose composizioni alcune delle quali ha diretto personalmente con la Giovane Orchestra della Riviera dei Fiori Note Libere, con cui collabora stabilmente.

Claudia Sasso di Bordighera, si è diplomata al Conservatorio “G.Verdi” di Torino. Ha iniziato i suoi studi presso l’Istituto Musicale Pergolesi e successivamente con il soprano Mariarosa Carminati, perfezionandosi poi all’Accademia CUBEC di Modena sotto la guida del soprano Mirella Freni.

Successivamente ha conseguito la Laurea Specialistica in canto lirico presso il Conservatorio di Perugia con il soprano Michela Sburlati, con il massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore.

Ha partecipato a corsi di perfezionamento, prima in America (Richmond) e in seguito a Bayreuth (Germania), grazie a due borse di studio, ricevute rispettivamente dalla School of Arts di Richmond e dal Cercle Wagner di Nizza (Francia).

Ha sostenuto i ruoli di Regina della Notte sotto la direzione artistica del M° Gustav Kuhn per la produzione del “Die Zauberflöte” di Mozart per il Tiroler Festspiele di Erl (Austria), Musetta ne “La Bohème” di G. Puccini per il Teatro Lirico Sperimentale di

Spoleto e per una Tournée in Giappone, sotto la direzione artistica del Maestro Hiroo Hadame, presso la Toyota City Concert Hall di Nagoya.

La sua esperienza teatrale comprende inoltre i seguenti titoli: L’opera “Alfred,Alfred” di Donatoni, “Les contes d’ Hoffmann” nel ruolo di Olympia e “L’opera da tre soldi” come Polly. E’ stata cover nel ruolo di Gilda per il Teatro Regio di Parma sotto la direzione del M.° Battistoni, in tournée nel Sultanato dell’Oman (Muscat).

Ha cantato “L’elisir d’amore” (Adina), “Il Barbiere di Siviglia” (Rosina) e “Lo zingaro barone” (Arsena), ha debuttato ne “Le nozze di Figaro” nel ruolo di Susanna. Ha debuttato ruoli principali per le prime assolute delle opere “Il piccolo principe” di A. Caruso e “Solaris” di E. Correggia per il Festival MITO a Torino. Durante il Festival di Musica Contemporanea “Traiettorie” di Parma, ha preso parte alla prima esecuzione assoluta italiana di “Frage” di W. Rihm, per soprano e ensemble, sotto la direzione del M° Angius ed eseguita con l’Ensemble Prometeo.

Ha partecipato alla tournée nella Regione Piemonte dell’opera “Don Pasquale”, nel ruolo di Norina, per la produzione del circuito Aslico ha cantato nel ruolo di Frasquita nella Carmen di Bizet. Collabora con la Fondazione Pavarotti di Modena.



Domenica 12 dicembre, alle 16.30 a Imperia, presso l’Oratorio di San Pietro, si terrà il concerto augurale per queste festività natalizie Arie e duetti sacri, per due voci femminili, con il soprano Claudia Sasso e il mezzosoprano Teresa Romano, accompagnate al pianoforte dal Maestro Massimo dal Prà.

Questo il programma:

- G.Verdi (1813 – 1901) Requiem (1869 – 1874) Recordare (soprano e mezzosoprano) - liber scriptus (mezzosoprano)

- G. Rossini (1792 – 1868) Petite Messe solennelle (1863) O salutaris Hostia (soprano) – Qui tollis (soprano e mezzosoprano)

- L. V. Beethoven (1770 – 1827) (Aria per soprano)

- G. Bizet (1838 – 1875) - Agnus Dei (mezzosoprano)

Il concerto verrà ripetuto martedì 14 dicembre a Bordighera, a Palazzo del Parco alle 20.30.

Mercoledì 15 dicembre, sempre a Palazzo del Parco a Bordighera, ore 20.30, Recital Solistico del soprano Claudia Sasso con il Maestro Massimo dal Prà al pianoforte.

Il Festival Lirico si chiuderà domenica 19 dicembre a Sanremo, presso l’Oratorio Santa Brigida alle ore 16 con la Giovane Orchestra Note Libere che proporrà un programma di Fantasie d’Opera.

