Sanremo: domenica 19 a Poggio la quinta edizione della 7 km e family run

Domenica 19 a Poggio si svolgerà la quinta edizione della corsa e family run non competitiva 1° Trofeo Franco Moraglia di 7 Km e 6 Km lungo i sentieri e i carrugi tipici del del paese.

Le Iscrizioni si possono effettuare sulla pagina Facebook oppure la mattina dalle ore 9 al parco polivalente. La partenza è fissata per le 10.30. Obbligatorio il green pass.

Per tutti i partecipanti è previsto il pacco gara.

Musica con Francesca Furfari. Ristoro finale. Il tutto secondo le direttive anti covid vigenti.