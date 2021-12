A Cervo giornata di eventi domenica 12 dicembre: dal raduno di Fiat 500 alla realizzazione di un presepe a bordo di un’auto

Prende il via a Cervo il calendario natalizio. Le Fiat 500 saranno al centro della giornata di domenica con Presepiando "I'M" 500, organizzato dal coordinamento della Riviera dei fiori di Fiat 500 Club Italia. Sulla scorta del successo del raduno dello scorso luglio, dalla collaborazione con il Comune di Imperia e con il Comune di Cervo e la Proloco Progetto Cervo, Fiat 500 Club Italia propone una giornata all’insegna della magia del Natale.

Dopo il ritrovo a Imperia in mattinata e la benedizione delle auto, le Fiat 500 raggiungeranno Cervo e intorno alle 12 i partecipanti visiteranno il Museo Etnografico. La giornata prevede un laboratorio artistico all’aperto per la creazione di un presepe a bordo di una 500, che resterà in esposizione fino al 6 gennaio, progetto a cura dell’associazione Creativity’s Sisters con il gruppo scout Imperia 2 (Branco Terre Rosse) e l’inaugurazione della mostra di presepi allestita al Castello, a cura dell’Associazione l’ Arte del creare.

Alle 15.30 la giornata proseguirà con il concerto di Natale all’oratorio di Santa Caterina, a cura della piccola orchestra e del coro di voci bianche I Piccoli Cantori S. Giorgio di Cervo. Seguirà l’arrivo di Santa Lucia sull’asinella Margherita, alle 16.30 merenda con panettone per tutti. Per motivi organizzativi sono ammesse massimo 30 auto.

Obbligo di green pass.