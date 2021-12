Arma di Taggia vive la magia del Natale con la cerimonia di accensione dell'albero a villa Boselli

A fare gli onori di casa Actis accompagnato dai colleghi del comitato di Natale a Villa Boselli che hanno effettuato il servizio d'ordine. La cerimonia si è potuta svolgere in forma statica, seduti, nel rispetto dell'ordinanza sindacale che impone l'obbligo della mascherina per eventi e manifestazioni dove si potrebbero creare situazioni di assembramento.

Assente per motivi famigliari il sindaco Mario Conio che si è collegato in videochiamata, portando il suo messaggio di vicinanza al numeroso pubblico presente alla villa. Grande mattatore della serata lo showman Gianni Rossi che sarà protagonista anche domani durante la manifestazione clou di Natale per Arma di Taggia.

La colonna sonora della manifestazione è stata garantita dagli allievi della scuola di canto di Monia Russo che hanno donato un po' di magia e atmosfera proponendo i più famosi canti di Natale. L'albero addobbato davanti a Villa Boselli è stato acceso da Babbo Natale in persona. Per l'occasione una piccola slitta illuminata è scesa con una funicolare dalla palazzina vicina e poco dopo ha fatto il suo ingresso in scena Babbo Natale che, accompagnato dalla sua fida renna, ha acceso l'albero tra gli sguardi sognanti dei tanti bimbi presenti. Un importante momento di festa per tutta la comunità.