Natale a Villa Boselli: tre giornate di eventi per dare il via alle festività natalizie su Taggia (Video)

Ultimi preparativi in corso per il ritorno di Natale a Villa Boselli a Taggia. Tre giorni di iniziative organizzate dal Comitato Natale a Villa Boselli, per dare il via alle festività natalizie.

Un ritorno dopo lo stop imposto l'anno scorso a causa delle restrizioni legate all'emergenza sanitaria. Quest'anno la tradizionale manifestazione ritorna suddivisa in tre momenti.



Il primo sarà domani, mercoledì 8 dicembre, a partire dalle 14.30 con la sfilata per le vie di Taggia, Arma e Levà, della slitta di Babbo Natale che consegnerà le caramelle ai bimbi che troverà lungo la strada. L'iniziativa tuttavia potrebbe essere rinviata a causa del maltempo previsto per domani. L'INTERVISTA A RICCARDO ACTIS

Invece, tutto confermato per gli appuntamenti di venerdì e sabato. Il 10 dicembre, dalle 16.45 via alla cerimonia di accensione dell'albero di Natale posto nei giardini davanti a Villa Boselli. Sarà la scuola di canto di Monia Russo ad aprire questo pomeriggio di festa.



Un momento che vedrà la partecipazione delle istituzioni ma aperto anche alla comunità nel rispetto delle misure di prevenzione legate al Covid. Sarà richiesto il Green Pass nelle aree esterne, Super Green Pass per tutte le zone recintate con posti a sedere e ci sarà l'obbligo di mascherina, così come disposto dall'ordinanza del sindaco Mario Conio.

L'11 dicembre, invece, sarà il tempo di "Natale a Villa Boselli". Per l'ottava edizione dell'appuntamento, il Comitato proporrà diverse attrazioni all'interno del parco della villa nel cuore di Arma di Taggia.



Dalle 10 alle 18, ci saranno tanti piccoli spazi e stand a tema natalizio per i bimbi e le famiglie. Non mancheranno truccabimbi, bolle di sapone, spettacoli di magia e giocoleria, dolci e leccornie. Il momento clou sarà alle 14.45 con l'arrivo di Babbo Natale che si sistemerà sulle scenografie allestite per l'occasione e rimarrà con i bambini tutto il pomeriggio. Mattatore della giornata lo showman Gianni Rossi, diventato ormai parte integrante di Natale a Villa Boselli.