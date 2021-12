Ventimiglia: sabato al Museo Civico “Girolamo Rossi” sarà esposta l'opera “Caged Sea” di Gaspare Caramello

Sabato, presso il Museo Civico “Girolamo Rossi” di Ventimiglia, in occasione della 17ª Giornata del Contemporaneo AMACI (Associazione dei Musei d'Arte Contemporanea Italiani) sarà possibile visionare l'opera “Caged Sea”, donata al MAR dal noto artista ventimigliese Gaspare Caramello, che verrà illustrata da un filmato proiettato nella sala e che contestualmente sarà disponibile anche sul canale Youtube del MAR e su quello dell'AMACI.

Il Museo prosegue le sue consuete attività, come luogo aperto a tutte le esperienze, tra cui anche l'arte contemporanea, per cui è in corso di allestimento una specifica sezione nella “Sala Emilio Azaretti”.

Per la visita al Museo è necessario la certificazione sanitaria di base (green pass base) e il rispetto delle tradizionali norme per limitare la pandemia (mascherina e distanziamento).