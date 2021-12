Sanremo: sabato al Museo Civico la conferenza “Nuove sfide nel campo industriale” con Barbara Amerio

In occasione della giornata della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, il Soroptimist International Club di Sanremo organizza la conferenza sul tema “Nuove sfide nel campo industriale” in programma sabato alle 10 al Museo Civico di Sanremo in piazza Nota. Interverrà Barbara Amerio, presidente di Confindustria Imperia.

Seguirà un concerto con la partecipazione dei musicisti De Franceschi: Simone (flauto), Vittorio (clarinetto) e Renzo (fagotto).

Barbara Amerio

Nata a Sanremo dove vive con la famiglia, ha studiato lingue: parla inglese, francese, tedesco e russo. Ha la patente in mediazione marittima. È presidente e dirigente commerciale della Permare, impresa nota a livello internazionale produttrice di super Yacht con marchio Amer.

Nel 2016 l’azienda ha ottenuto il premio “Barca più innovativa dell’anno” con la Amercento.

Promotrice della nautica Italiana e testimonial della città di Sanremo nella partecipazione ai Saloni nautici internazionali, è stata scelta come “Ambasciatore del Design made in Italy” per il settore nautico dal Ministero dello Sviluppo Economico e dall’Istituto per il Commercio Estero e inviata in missione ufficiale in Kuwait. Attenta alla formazione, partecipa a iniziative del settore nautico marinaro con Università ed Istituti di Design (IED, Marangoni, Bocconi, ecc.). Ha ruoli istituzionali in UCINA (Confindustria Nautica) per il settore super-yacht e in Assonautica. Collabora alla testata giornalistica specializzata Pressmare.

Nel 2019 è stata nominata prima donna al vertice della Unione degli Industriali della Provincia di Imperia.