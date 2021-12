Mendatica: 'Lavoro in vigna', domenica prossima un'esperienza proposta del Cte e dalla Pro Loco

Ritrovare gesti, profumi e sapori antichi: è questa l’anima dell’ultima esperienza proposta dal CTE di Mendatica gestito dalla Proloco e dalla Cooperativa di comunità Brigì, che si svolgerà domenica prossima.

I gesti dietro al vino è una giornata passata non solo a degustare i vini dell’azienda agricola ‘A Maccia’ e i loro accostamenti con prodotti locali, ma è un’occasione per riscoprire la cura del vigneto e tutte le attività per mantenerlo.

La giornata inizierà con un’escursione nei vigneti dell’azienda, con dimostrazioni pratiche del lavoro e della manutenzione della vigna. A seguire pranzo con degustazione dei vini locali. Un’esperienza autentica da vivere e condividere.