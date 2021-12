Bordighera: lavori vicino al condominio 'Rivamar', serie di divieti da lunedì a mercoledì prossimi

Con una apposita ordinanza temporanea, il Comune di Bordighera ha disposto, dalle 8 di lunedì prossimo alle 18 di mercoledì 15, una serie di divieti.

In particolare è previsto il divieto di transito a tutti i veicoli, sul lungomare Argentina e del sottopasso ‘Mar Adriatico piazzale Piani’ e di via Noaro. Le autovetture parcheggiate nella zona del Lungomare Argentina potranno uscire percorrendo la stessa via, in direzione levante, ad una velocità massima di 10 Km/h.

Il provvedimento si è reso necessario per consentire lavori di ripristino di caditoia e griglia stradale a cura del condominio Rivamar.