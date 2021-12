Sanremo: continui abbandoni di rifiuti in strada Marsaglia, qualcuno pensa alle maniere forti “Prima o poi ti becco, te la faccio mangiare” (Foto)

Sanremo ormai da anni ha a sua disposizione un collaudato sistema di raccolta rifiuti, ma alcuni sembrano proprio ignorare le regole del vivere civile, del rispetto per il prossimo e per la natura. Succede quasi ogni giorno in strada Marsaglia, dove gli abbandoni sono una piaga costante. E sembra che il responsabile sia già nel mirino dei residenti.

Il cartello che pubblichiamo non lascia molto spazio all’immaginazione, tra un chiaro insulto e una minaccia tutt’altro che velata: “Prima o poi ti becco, te la faccio mangiare”. La ‘missiva’ è il chiaro esempio di come i cittadini per bene (che per fortuna sono sempre la maggioranza) siano ormai esasperati dai comportamenti dei pochi incivili che ancora non vogliono rispettare le regole del conferimento e si ostinano ad abbandonare rifiuti in giro per la città, spesso in angoli verdi.



Si spera che anche in questo caso qualche verbale della Polizia Locale possa servire per ricordare l’importanza del rispetto delle regole.