San Bartolomeo al Mare: kit raccolta differenziata, dati incoraggianti dopo i primi due giorni di consegna

Risultati più che incoraggianti per le prime due giornate di apertura dell' ufficio temporaneo EGEA di San Bartolomeo al Mare, dove vengono consegnati i kit per la raccolta differenziata, indispensabili per il nuovo sistema di raccolta che entrerà in funzione il 10 gennaio 2022. L'ufficio temporaneo EGEA è posto presso la palazzina che ospita anche lo IAT e il Comando della Polizia Locale, al piano terra, in Piazza 25 aprile, 1, e rimane aperto tutti i giorni, dal lunedì al sabato, sino a sabato 8 gennaio, dalle 9 alle 14:00.