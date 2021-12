Imperia: giovedì esercitazione sul Molo Pastorelli, tamponi 'drive' rinviati al pomeriggio

Giovedì prossimo (o venerdì in caso di maltempo), il Molo Pastorelli ad Imperia, sarà chiuso dalle 8.30 alle 11 per via dell’annuale esercitazione di sicurezza a cui saranno interessate tutte le forze dell’ordine e le pubbliche assistenze.

“L’esercitazione – come riporta una nota della Go Imperia – servirà per testare i sistemi di comunicazione ed i tempi di intervento da parte di tutti i soggetti interessati e pertanto le sbarre di accesso dovranno rimanere chiuse e le aree portuali il più libere possibile da soggetti non interessati all’evento”.

Pertanto il consueto servizio tamponi di Asl 1 programmato in mattinata non avverrà, per poi riprendere nel pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30.