Addio a Eugenio Minasso: Pino Camiolo lo ricorda "Notizia che mi lascia attonito, ero certo che avrebbe vinto la battaglia"

"Eugenio era per me un grande amico, oltre che una grande personalità politica. La moglie Marcella è stata presidente di Circoscrizione negli stessi anni nei quali anche io lo ero e tra noi era nata una grande cordialità e amicizia. - prosegue Camiolo - Ancora ultimamente si è impegnato fortemente per portare il alto il nome di Imperia tramite tramite la squadra di calcio nella quale ha profuso grande impegno personale e finanziario".