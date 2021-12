Sanremo: Amelia Narciso confermata presidente della sezione ANPI 'G. Cristano Pesavento'

Nelle ore scorse, nel Congresso di sezione tenuto presso la Federazione Operaia di Sanremo, è stato presentato e approvato il Documento dell'ANPI nazionale che ha come finalità quella di concretizzare un’alleanza tra varie realtà del territorio.



“Il documento è stato approvato – spiega la presidente ANPI Amelia Narciso - dopo il contributo partecipe e costruttivo di numerosi rappresentanti delle Associazioni del territorio e di partiti politici antifascisti intervenuti, nell'augurio che possa realmente realizzarsi una grande alleanza democratica e antifascista come auspicato dal Presidente Pagliarulo. Come ANPI da tempo operiamo per tessere una rete di reciproca conoscenza e collaborazione, la partecipazione al Congresso di sezione ne è stata una graditissima conferma.

Successivamente, dopo la votazione del Documento programmatico dell'ANPI nazionale, sono stati eletti i componenti del Direttivo: Candiolo Susanna, Romagnone Carolina, Giuliana Odasso, Meinardi Anna, Enzo Nesta, Pino Pannuti, Enzo Jorfida, Dimitri Efstathiou, Claudio Mastrantuono.

Confermata Amelia Narciso come Presidente, sono stati nominati Presidenti onorari della sezione ‘G. Cristiano Pesavento’ Gustavo Ottolenghi e Alfredo Schiavi, i nostri preziosi protagonisti e testimoni della Resistenza.

Ringraziamo tutti i convenuti e ci impegniamo a operare uniti per promuovere con lo sguardo di oggi un impegno democratico e antifascista che viene da lontano, dai valori da cui sono nate la Repubblica e la Costituzione”.