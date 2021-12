Sanremo: fino alle 18:30 in piazza Colombo “Stile Artigiano” organizzato dalla Confartigianato

Proseguirà fino alle ore 18:30, in piazza Colombo a Sanremo, l’esposizione di Stile Artigiano, l’evento, organizzato dalla Confartigianato che vede la partecipazione di una serie di artigiani che esporranno i loro prodotti ed incontreranno i visitatori per illustrare la propria arte. Tra di loro non mancano le imprese dotate del marchio regionale “Artigiani in Liguria” che testimonia la qualità del lavoro artigianale legato alla tradizione del territorio.

Gli artigiani presenti sono principalmente panettieri, pasticceri, serramentisti, pittori, falegnami, sarti, vetrai, produttori di vini, profumi e oggetti di bigiotteria: un'ottima vetrina per il mondo manifatturiere. E’ inoltre presente uno stand dell’Istituto Aicardi. L'ingresso sarà libero, con l’osservanza di tutte le norme anti-Covid. Ad incontrare gli artigiani sono stati questa mattina anche il presidente di Confartigianato Imperia Donatella Vivaldi ed il direttore Barbara Biale.

In occasione di Stile Artigiano sarà anche lanciato il Progetto “Pigna in cassetta”, organizzato da Pigna Mon Amour, che si svilupperà su diverse giornate tra dicembre e gennaio. Oggi in piazza Colombo saranno consegnate le cassette che, con l’utilizzo anche di materiale da riciclo, saranno trasformate in presepi che verranno votati. L’11 dicembre è poi prevista la consegna dei presepi, una pesca beneficenza, un concerto, e la presenza di Babbo Natale; il 18 dicembre si terrà la prima esposizione dei presepi ed il 6 gennaio la mostra finale dei finalisti.

Sempre nel pomeriggio in Piazza Colombo, a partire dalle ore 16 è previsto il ritrovo per i partecipanti alla “Walking Stile Artigiano” organizzata in collaborazione con il Consorzio Liguria Running e Walking. La camminata è gratuita e prevede un itinerario presso le attività artigiane collocate nel centro e nella zona della Pigna di Sanremo: le imprese aderenti illustreranno ai partecipanti aneddoti sulla loro storia e sui loro prodotti.