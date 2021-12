Incidente di stamattina ad Aregai sull'Aurelia: morto uno dei tre feriti, riaperta verso le 8 la statale (Foto)

C’è purtroppo anche un morto, a seguito dell’incidente avvenuto questa mattina intorno alle 6.30 sull’Aurelia ad Aregai di Cipressa, tra Santo Stefano al Mare e Imperia.

Ancora da ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente che ha visto coinvolti una Fiat Panda, sulla quale viaggiavano marito e moglie, e un furgone, condotto da un uomo. L’impatto, avvenuto per cause ancora in via d’accertamento, è stato violentissimo e la Panda è stata scagliata contro il muro a monte dell’Aurelia.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, le ambulanze della Croce Bianca e Rossa di Imperia e della Verde di Arma di Taggia, insieme ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri di Sanremo oltre alla Polizia Stradale.

I tre coinvolti nello scontro sono stati portati in ospedale. Sono subito apparsi in condizioni molto gravi marito e moglie che erano sulla Panda e, secondo le ultime informazioni, l’uomo sarebbe morto poco dopo in ospedale. Meno gravi le condizioni del conducente del furgone.

Il traffico sull’Aurelia è rimasto paralizzato per oltre un’ora per consentire i soccorsi e, solo verso le 8 è ripreso, seppur in modo rallentato.