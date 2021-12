Incidente ad Aregai: morto 74enne di Ceriana, in prognosi riservata la moglie

E' Luciano Bottini, di Ceriana il 74enne morto stamani in un incidente sull'Aurelia ad Aregai di Cipressa, tra Santo Stefano al Mare e San Lorenzo al Mare. Si trova invece in prognosi riservata la passeggera che era con lui, la consorte, V.L. di 69 anni. Rimane anche sotto osservazione anche l'altro coinvolto, un 41enne di Taggia.

Ancora da ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente che ha visto coinvolti una Fiat Panda, sulla quale viaggiavano marito e moglie, e un furgone, condotto da un uomo. L’impatto, avvenuto per cause ancora in via d’accertamento, è stato violentissimo e la Panda è stata scagliata contro il muro a monte dell’Aurelia.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, le ambulanze della Croce Bianca e Rossa di Imperia e della Verde di Arma di Taggia, insieme ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri di Sanremo oltre alla Polizia Stradale.

I tre coinvolti nello scontro sono stati portati in ospedale. Sono subito apparsi in condizioni molto gravi marito e moglie che erano sulla Panda e, secondo le ultime informazioni, l’uomo sarebbe morto poco dopo in ospedale. Meno gravi le condizioni del conducente del furgone.