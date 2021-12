Ventimiglia: piazzale Protezione Civile non idoneo, il 'drive through' per i tamponi andrà all'ex Campo Roya

Dovrebbe essere allestito all’interno dell’ex ‘Campo Roya’ il nuovo ‘drive through’ dell’Asl 1 Imperiese a Ventimiglia, spostato dalla zona del mercato di Vallecrosia, dove era diventato ormai impossibile riuscire a gestire gli ingressi e le uscite di chi si reca a fare i tamponi.

La decisione sarà presa nelle prossime ore, dopo il sopralluogo svolto questa mattina dai responsabili dell’Azienda Sanitaria Locale, sul piazzale della Protezione Civile in via Tenda, nella zona di Roverino di fronte al Cimitero.

Secondo quanto riscontrato dai responsabili Asl, infatti, non sarebbe possibile gestire l’organizzazione sul piazzale della Protezione Civile, sia per l’ingresso e l’uscita delle auto ma anche per la logistica in un luogo particolarmente trafficato, in particolare nei giorni di mercato.

Ora Asl e Comune stanno valutando la possibilità di allestire il luogo dei tamponi all’ex campo dove venivano ospitati i migranti, dove troverebbero posto alcuni container per gli operatori e dove si potrebbe gestire meglio gli ingressi e le uscite. La decisione definitiva dovrebbe essere presa nei prossimi giorni.