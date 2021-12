Sanremo: eventi natalizi, Freddy Colt amareggiato "Nostro progetto ignorato. Sembra che diamo fastidio a qualcuno"

"Come inventore, nel lontano 1997, delle manifestazioni natalizie del Comune di Sanremo, fino ad allora mai esistite non posso che restare interdetto di fronte alla povertà di eventi proposta per le Festività di fine anno dall’attuale titolare dell’Assessorato al Turismo. - denuncia Freddy Colt - Se a una precedente amministrazione comunale continuo a rimproverare di aver cancellato nel 2005 il Premio 'Pippo Barzizza' che era il fiore all’occhiello delle manifestazioni natalizie già da un lustro, a questa amministrazione Biancheri Bis andrà il demerito di aver affossato, nel 2020 e ancora quest’anno, la rassegna musicale 'Swing Corner of Christmasì, molto seguita ed apprezzata da cittadini e turisti".

Lo ha detto il direttore artistico Freddy Colt, a margine del programma di eventi natalizi 2021 presentato nei giorni scorsi. "Il nostro pubblico - prosegue - non potrà dunque godersi, nemmeno per le feste 2021, la IX edizione di concertini gratuiti che avrebbero proposto nel centro sanremese e al Teatro del Casinò cinque diversi complessi con i migliori musicisti swing della zona. - evidenzia un amareggiato Freddy Colt - Il nostro progetto, presentato regolarmente, non è nemmeno stato discusso: è stato semplicemente ignorato".

"Sembra, dico sembra, che più le nostre iniziative hanno successo, vedasi Zazzarazzaz 2021, più la cosa dia fastidio a qualcuno... - afferma Colt - ma se le orecchie resteranno deluse, pare che ci si rifarà con gli occhi. Può darsi che, a nostra insaputa, da Palazzo Bellevue abbiano concepito nuovi ed innovativi disegni, e che presto da Città della Musica, Sanremo potrà imporsi come 'Città delle lampadine'!"