Imperia: consegnate questa mattina le onorificenze di 'Cavaliere' a tre esponenti delle forze dell'ordine (Foto)

Sono state consegnate, questa mattina in Prefettura a Imperia, le onorificenze di ‘Cavaliere’ a tre esponenti delle forze dell’ordine. Si tratta del Tenente dei Carabinieri Sebastiano Meloni e il Luogotenente della stessa Arma, Gianluca Ciocchetti. Insieme a loro anche il Luogotenente in congedo della Guardia di Finanza, Pietro Ciercello.

“Sono orgoglioso di aver presenziato alla consegna di oggi – ha detto il Presidente del Consiglio comunale, Alessandro Il Grande, in rappresentanza del Sindaco di Sanremo - visto che i premiati hanno svolto con grande abnegazione il loro lavoro, anche in questo difficile momento dettato dalla pandemia”. Alla cerimonia era ovviamente presente il Prefetto, Armando Nanei. Sotto tutti i premiati.

- Cavaliere Carlo DI SOMMA, Generale di Brigata dell’Esercito Italiano, residente nel Comune di Diano Castello, in servizio presso lo Stato Maggiore dell’Esercito a Roma;

- Cavaliere Giovanni INSANA, Luogotenente della Guardia di Finanza, residente nel Comune di Imperia, Comandante della Sezione Operativa Volante presso la Compagnia della Guardia di Finanza di Albenga (SV);

- Cavaliere Antonino MICELI, Tenente dell’Arma dei Carabinieri, residente nel Comune di Imperia, Comandante della Sezione Operativa Carabinieri di Imperia;

- Cavaliere Pietro CERCIELLO, Luogotenente in quiescenza della Guardia di Finanza, residente nel Comune di Sanremo, già Comandante della Brigata Guardia di Finanza di Santo Stefano al mare;

- Cavaliere Gianluca CIOCCHETTI, Luogotenente dell’Arma dei Carabinieri, residente nel Comune di Sanremo, Comandante Nucleo Informativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Imperia;

- Cavaliere Sebastiano MELONI, Tenente dell’Arma dei Carabinieri, residente nel Comune di Sanremo, Comandante N.O.R.M. presso la Compagnia Carabinieri di Sanremo;

- Cavaliere Dottor Nicola CATANESE, Luogotenente in quiescenza dell’Arma dei Carabinieri, residente nel Comune di Ventimiglia, già Comandante della Stazione Carabinieri di Ventimiglia.