Bordighera: al Montale i Giochi matematici Bocconi con ben 104 studenti partecipanti

Presso l’Istituto Montale di Bordighera si sono svolti i Giochi matematici Bocconi d'Autunno - Novembre 2021 a cui hanno partecipato attivamente ben 104 allievi. Grazie all'interessamento della dirigente scolastica Antonella Costanza e della prof.ssa Amelio Anastasia e alla collaborazione di tutti i docenti di matematica, il progetto è stato esteso a tutte le classi dell’Istituto con una importante partecipazione, sempre nel rispetto assoluto delle norme anti covid.



"Ora i nostri allievi attendono pazientemente i risultati e chissà, qualcuno potrà anche arrivare alle finali dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici! - spiegano dalla scuola di Bordighera - Comunque vada l’esperienza è positiva per i nostri “giovani talenti” per implementare in loro il potenziale cognitivo e far emergere le loro attitudini matematiche".



"I divertimenti a carattere logico e matematico hanno una lunga storia, una tradizione che arriva a noi attraverso grandi geni: Lewis Carroll, Cartesio, Pascal, Fibonacci, Archimede e tanti altri. I nostri complimenti ai tanti studenti dell’Istituto che si sono messi anche loro con entusiasmo alla prova nei giorni scorsi, tutti si sono proprio divertiti a risolvere i problemi proposti!" - concludono