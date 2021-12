Vallecrosia: venerdì prossimo, presentazione libro ‘La libera Repubblica di Pigna' dello storico Paolo Veziano

Venerdì prossimo, alle ore 17.30, a Vallecrosia, presso la Sala polivalente, in Via C. Colombo (solettone sud), si terrà la presentazione del libro ‘La libera Repubblica di Pigna – Una parentesi di democrazia (29 agosto - 8 ottobre 1944)’ a cura dello storico Paolo Veziano, L'evento, a cura dell’Associazione culturale ‘Il Ponte’, è inserito nella rassegna: ‘Aspettando il Natale’ del Comune di Vallecrosia. Ingresso libero con obbligo di mascherina e green pass.

Il libro racconta una pagina poco nota di storia, quando nel settembre del 1944 Pigna, nel cuore del territorio occupato dalle forze naziste e a pochi chilometri dalla linea del fronte, si autoproclamò libera Repubblica.

Un'esperienza di democrazia che stabiliva una connessione più stretta tra la popolazione e la lotta di liberazione, la quale vide la partecipazione di personaggi mitici della Resistenza ligure e di tanti altri uomini anonimi che seppero riscattare le scelte scellerate fatte da individui potenti e avidi di gloria che gettarono il popolo italiano nella disperazione e nel dolore.

Sullo sfondo il paesaggio dell'entroterra ligure descritto da Italo Calvino, dove trova ospitalità la rilettura di due suoi poco noti racconti giovanili pubblicati nel 1945 nel volume L’epopea dell'esercito scalzo: Castelvittorio, paese delle nostre montagne e Le battaglie del comandante Erven.