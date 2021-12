Sanremo: sabato prossimo torna ‘Stile Artigiano’ organizzato dalla Confartigianato

Sabato prossimo a Sanremo, in piazza Colombo, si terrà Stile Artigiano 2021, organizzato dalla Confartigianato, al quale parteciperanno una quindicina di artigiani che esporranno i loro prodotti in gazebo. Non mancheranno le imprese dotate del marchio regionale “Artigiani in Liguria” che testimonia la qualità del lavoro artigianale legato alla tradizione del territorio.

L’evento si svolgerà dalle 10 alle 18.30, l'ingresso sarà libero ma è previsto il possesso del Green Pass e saranno seguite scrupolosamente tutte le norme anti-Covid. Gli artigiani saranno principalmente fabbri, serramentisti, panettieri, pasticceri, hobbisti, pittori, falegnami, vetrai, produttori di vini e di profumi: un'ottima vetrina per il mondo manifatturiere.

Questi gli stands presenti: Winelivery (vini), Valentina Martini (pittrice), Francone Fabrizio (fabbro), Tre Archi Sas e Giuseppe Coppola (vetreria), Il Piccolo Atelier Di Monzardo Giulietta (sarta), Valentino Sabatini (hobbista), Daniela Larese (hobbista), Deborah Merico (hobbista), Le Delizie Di Gaya (dolciumi), Camerino Serramenti (serramentista), Istituto Aicardi (dolciumi), Vaquer Efisio – Daniela Lo Monaco (profumi).

"L'artigianato è un settore fondamentale per uno sviluppo dell'economia ligure sostenibile, a misura d'uomo e radicato nel territorio - spiega l'assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti - Anche quest'anno, siamo al fianco di iniziative promozionali come Stile Artigiano che, sabato 4 dicembre, animerà il centro di Sanremo con eccellenze gastronomiche e artistiche che mi auguro i cittadini possano, nell'ambito della campagna di sostegno dei negozi di prossimità, apprezzare e regalare a Natale".

Sempre in Piazza Colombo, alle 16 è previsto il ritrovo per i partecipanti alla 'Walking Stile Artigiano' organizzata in collaborazione con il Consorzio Liguria Running e Walking. La camminata è gratuita e prevede un itinerario presso le attività artigiane collocate nel centro e nella zona della Pigna di Sanremo: le imprese aderenti illustreranno ai partecipanti aneddoti sulla loro storia e sui loro prodotti.