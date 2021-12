Nini Sanna ospite dello Yacht Club Sanremo per la presentazione del suo ultimo libro (Foto)

Lo Yacht Club Sanremo ha ospitato, sabato scorso, il Comandante Nini Sanna alla presentazione del film ‘Nini Sanna racconta’ e del suo ultimo libro ‘Gente di Mare - racconti di mare e di costa’.

Il club matuziano, quindi, si connota non solo come un circolo sportivo, ma anche come un polo di attrazione per la diffusione della ‘Cultura del Mare’ attraverso incontri, conferenze, convivi dedicati alle persone capaci di trasmetterla, specie ai giovani.

Giovanni Manuguerra, curatore dell'incontro, ringrazia tutti i partecipanti alla serata e si augura di rivederli al prossimo evento, programmato per gennaio.