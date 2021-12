Il settimanale 'Chi?' brucia 16 partecipanti del Festival ad Amadeus: ci sarebbe anche Gianni Morandi

Anche se, teoricamente, l’appuntamento per conoscere i cantanti che parteciperanno al prossimo Festival di Sanremo è fissato per la sera del 15 dicembre, quando su Rai Uno andrà in onda ‘Sanremo Giovani’, il settimanale ‘Chi?’ ha nuovamente ‘spoilerato’ parte del cast che Amadeus ha scelto per la kermesse canora di febbraio.

Sono 16 i cantanti resi noti, anche se ovviamente non sono ufficiali. Due anni fa ‘Chi?’ li azzeccò e vedremo se, anche quest’anno Amadeus sarà costretto a svelarli in anticipo.

Secondo il settimanale i 16 già certi di partecipare al Festival sarebbero: Emma, Elisa, Boomdabash, Donatella Rettore con Ditonellapiaga, Tecla con Alfa, Rkomi, Aka 7Even, Ariete, Orchestraccia, Giovanni Caccamo, Le Vibrazioni, Giusy Ferreri, Fabrizio Moro, Eugenio in Via di Gioia con Elio e le Storie Tese, Il Tre e Gianni Morandi.

Ne mancano otto è, i 24 saranno divisi tra le due prime serate mentre torneranno insieme il giovedì.