Convenzione Rai-Comune ci siamo: base biennale, si scende a 4,8 milioni ma Sanremo avrà due trasmissioni in più

Il rinnovo della convenzione tra Comune di Sanremo e Rai per la realizzazione del Festival di Sanremo è in dirittura d’arrivo. Questa mattina il sindaco Alberto Biancheri ha illustrato la pratica prima in un vertice di maggioranza, poi in una riunione dei capigruppo.

Dopo due anni di proroghe annuali, dettate principalmente dall’incertezza legata alla pandemia, quest’anno il rinnovo della convenzione è stato impostato su base biennale, fino al 2023 compreso. Il corrispettivo annuale Rai è stato fissato in 4 milioni 850 mila euro in favore del Comune di Sanremo. La riduzione del corrispettivo rispetto alla precedente convenzione corrisponde ad un analogo risparmio sui costi di logistica sostenuti dal Comune di Sanremo. In tal modo, il saldo tra gli introiti e le spese rimane invariato, e le entrate per il Comune di Sanremo e per la collettività restano le medesime.

Nell’ambito della trattiva, l’Amministrazione comunale ha chiesto e ottenuto di inserire in convenzione la possibilità che vengano realizzati e trasmessi su canali Rai due nuovi programmi televisivi legati al Festival di Sanremo, con un parziale rimborso delle spese sostenute da Rai. Tale iniziativa è stata prevista al fine di incrementare la promozione della città nelle settimane successive al Festival, sulla scorta di quanto già accaduto l’anno scorso, con il successo dei programmi “Making of” e “Backstage” che ottennero in prima serata un ascolto medio di oltre 5 milioni di telespettatori.

Altra novità importante arriva dalla bigliettazione. Su volontà del sindaco Alberto Biancheri verrà infatti incrementata del 5% la dotazione di abbonamenti in favore degli alberghi sanremesi e del Casinò, che avranno diritto di prelazione sulla vendita. Visto il forte incremento registrato negli ultimi anni nella richiesta di biglietti da parte delle strutture ricettive, il sindaco ha voluto incrementare la quota di biglietti ad essi destinati, al fine di soddisfare le numerose di richiesta della clientela più importante. Per quanto riguarda la presenza dei giovani di Area Sanremo al Festival, viene garantita la partecipazione in misura del 30%, ferma restando la realizzazione della categoria Nuove Proposte.

“E’ stata una trattativa impegnativa. Senza scendere nei dettagli, posso dire che partivamo da posizioni molto distanti, con la Rai che sta attuando da tempo politiche di contenimento dei costi su tutta la sua produzione e ci aveva inizialmente posto delle condizioni per noi irricevibili. Poi dopo lunghe trattative durate mesi, partite addirittura con il precedente management e sotto un altro Cda Rai, siamo arrivati ad un punto d’incontro che ritengo soddisfacente per la città, per le prospettive di crescita dell’evento anche in relazione al coinvolgimento del tessuto cittadino, per gli spazi di visibilità e promozione ulteriori, e perché il saldo tra introiti e spese rimane invariato. Voglio ringraziare la famiglia Vacchino per la disponibilità al confronto. Un particolare ringraziamento va anche all’assessore al turismo Giuseppe Faraldi e al dirigente di settore Fausto Galimberti che hanno seguito con me fin dall’inizio questa pratica e che hanno lavorato a lungo per cercare le formule migliori per l’accordo finale”, ha dichiarato il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri.

A pochi giorni da “Sanremo Giovani”, con la definizione della trattativa è pronta per partire la macchina organizzativa e logistica del prossimo Festival di Sanremo, che quest’anno prevede un coinvolgimento della città ancora maggiore. Diversi sono stati gli incontri preliminari sul tema, e a breve sono previsti ulteriori confronti riguardanti le collaterali al Festival, le piazze e le location coinvolte e tutte le relative misure di sicurezza.