Positivi nelle scuole di Riva Ligure: Giuffra "Per tornare alla normalità serve responsabilità"

4 positivi alla Scuola Primaria “Sandro Pertini” ed 8 alla Scuola Secondaria di Primo Grado “Guglielmo Marconi”. Questo il bilancio sulla diffusione del covid nelle scuole di Riva Ligure. Il sindaco, Giorgio Giuffra ha mantenuto un contatto costante con la dirigente scolastica. "Mi sento nell’obbligo di sostenerla nel superare nel migliore dei modi e nei tempi brevi questa vicenda. Sono fortemente consapevole dei timori e dell’insofferenza di molti. - spiega il primo cittadino - Abbiamo tutti il desiderio di ritornare appieno alle nostre abitudini, alle nostre attività, ai nostri impegni ed ai nostri contatti personali. Ma per farlo dobbiamo agire con responsabilità, impegnandoci al massimo per rispettare le regole ed i protocolli di comportamento che ci sono stati impartiti da parte delle autorità competenti". "Colgo l’occasione, anche a costo di attirarmi le critiche e gli insulti dei celeberrimi leoni da tastiera, di promuovere la campagna di immunizzazione. - aggiunge il sindaco di Riva Ligure - I vaccini proteggono da Covid19 ed evitano lo sviluppo di forme gravi di malattia, salvando vite e riducendo la pressione sul servizio sanitario nazionale". "Sono uno strumento fondamentale a nostra disposizione nella lotta contro il virus. - conclude Giuffra - Facciamo squadra per la nostra salute: la nostra Comunità è una squadra e tutti coloro che ne fanno parte devono agire per vincere".