Sanremo: il sindaco Biancheri lancia l’appello per le terze dosi “Solo così si esce da questa situazione” (Video)

La finalissima di Area Sanremo 2021 apre, di fatto, il rettilineo del traguardo verso la prossima edizione del Festival di Sanremo. Inevitabilmente l’amministrazione guarda al futuro sperando in una settimana festivaliera che sappia ripagare di quella ‘silenziata’ del 2021.



E, per il sindaco Alberto Biancheri, la chiave sta nei vaccini. “Credo che sarà un grande Festival con eventi collaterali e ospiti, incrociamo le dita per quello che sta succedendo intorno a noi - ha dichiarato ai nostri microfoni il primo cittadino - non bisogna mai dimenticare che solo con i vaccini si esce da questa situazione. Ora si parte con il terzo ciclo, aspetto di essere chiamato per fare il mio dovere e invito tutti a fare la stessa cosa”.