Ponente International Film Festival di Bordighera: Berrino: "Importante rassegna cinematografica”

“Il cinema è un potente strumento per dare visibilità e fare promozione perché, spesso, una immagine vale più di mille parole. Voglio ringraziare personalmente la presidente dell’associazione La Decima Musa Cinzia Mondini per aver organizzato questa importante rassegna cinematografica per valorizzare anche l’eccellenza turistica e culturale del nostro territorio”.

Così l’assessore al Turismo Gianni Berrino, intervenuto oggi alla seconda giornata di appuntamenti del Ponente International Film Festival, rassegna organizzata a Bordighera dall’associazione culturale onlus La Decima Musa e giunta quest'anno alla sedicesima edizione. “Come assessore al Turismo sono contento che nel documentario Voci dall’entroterra di Simone Caridi, che verrà proiettato oggi, si parli delle indagini e radici storiche, culturali e umane del nostro Ponente ligure. Il turismo culturale e il settore cinema sono da sempre strategici per la crescita culturale e lo sviluppo, anche in chiave turistica ed economica, della nostra regione".