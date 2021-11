Elezioni provinciali: da Imperia il sostegno di Toti a Scajola "Mai stati avversari, c'è bisogno di esperienza" (video)

Una grande coalizione che dimostra come in pochi anni lo scenario politico sia radicalmente cambiato. Prima nelle comunali di Imperia e poi, nel 2019, con le provinciali, Claudio Scajola si era ritrovato opposto alla coalizione alla guida di Regione Liguria. Su questo aspetto il presidente Toti ha chiarito: "Claudio Scajola non è mai stata avversario. E' cristallinamente credo per storia uno dei padri fondatori del centrodestra di questo Paese. Poi si può in qualche tempo avere idee e progetti diversi. L'importante è ritrovarsi poi in un disegno comune di regione".