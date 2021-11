Sanremo chiama Genova risponde, i No Green Pass in piazza con i portuali: la protesta guarda all'11 dicembre (Foto e video)

"Sanremo chiama Genova risponde", i portuali del capoluogo ligure oggi hanno arringato la piazza della città del Festival su invito del gruppo Facebook 'No green pass provincia di Imperia'. Numerosi i manifestanti che hanno pacificamente invaso piazza Colombo, uniti per protestare contro l'obbligo di certificazione verde imposta dal governo.

IL SERVIZIO CON INTERVISTA E INTERVENTI DALLA PIAZZA





Una piazza apartitica ed eterogenea, con uomini, donne, giovani e vecchi. Al microfono oltre agli organizzatori e ai portuali si sono alternati anche numerosi rappresentanti delle categorie come: sanitari e insegnanti ma anche semplici cittadini che hanno testimoniato come siano cambiate le loro vite da quando hanno deciso di opporsi all'obbligatorietà di vaccino o tampone. La manifestazione si è svolta pacificamente sotto l'occhio attento delle forze dell'ordine. Con l'inno che accompagna le piazze dei 'No green pass', "La gente come noi non molla mai', si è sollevata la voce del movimento 15 ottobre, di Stefano Puzzer, i portuali di Trieste ed i colleghi di Genova. Per gli organizzatori del gruppo facebook, nato appena 4 settimane fa e che oggi vanta 2mila iscritti, il riscontro è stato positivo al di là del numero di persone presenti oggi.

Sia i portuali che gli organizzatori hanno voluto lanciare un appello ad unirsi alla protesta rivolgendosi a tutti, anche a chi è vaccinato ma contrario al green pass. A lungo si è parlato dell'importanza della piazza e del valore che ha al di là anche dei numeri dei presenti. Tutto questo in vista anche dell'11 dicembre. Infatti i lavoratori genovesi hanno annunciato l'intenzione di organizzare quella che si prospetta come una grande mobilitazione nel capoluogo ma che dovrà interessare tutte le realtà no green pass liguri. Su questo anche il movimento della provincia di Imperia sembra intenzionato a partecipare e quindi se 'Genova chiama, Sanremo risponde'.