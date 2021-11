Il Casinò di Sanremo aprirà le porte al turismo congressuale: occasione per i periodi di bassa stagione

Nota per il suo turismo estivo, per la settimana del Festival e per le feste di fine anno, Sanremo non è mai riuscita a intercettare come avrebbe voluto la redditizia fetta di mercato rappresentata dal turismo congressuale. Eventi di settore che, spesso in bassa stagione, prediligono altre mete (specie sulla riviera romagnola) meno affascinanti ma, forse, più accoglienti.

La voglia di invertire la tendenza potrebbe trovare compimento del piano che il Comune sta studiando insieme al Casinò di Sanremo per portare in città flussi turistici capaci di ravvivare anche la bassa stagione. Se n’è parlato durante l’ultima riunione del Tavolo del Turismo e se ne discuterà ancora sull’asse Comune-Casinò con l’interlocuzione di un partner privato che la casa da gioco starebbe individuando. Il progetto è partito ed è pronto a crescere.



Per accogliere il turismo congressuale di bassa stagione, però, occorre la piena collaborazione della città e delle attività commerciali. Girando per Sanremo nei periodi meno redditizi si vedono tante serrande abbassate, cosa poco compatibile con un’eventuale apertura ai flussi turistici destagionalizzati. In questo senso serve un’inversione di tendenza.