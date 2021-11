Tribunale accoglie istanza di Riviera Trasporti, Barbagallo "Ora possiamo far fronte agli impegni con lavoratori e utenza"

E' stata accolta l'opposizione all'istanza di pignoramento presentata da Riviera Trasporti. Il presidente Giovanni Barbagallo a caldo ha commentato: "Prendiamo atto con soddisfazione del provvedimento del Giudice. Ringraziamo la Provincia del Suo contributo importante per l'accoglimento della nostra opposizione al pignoramento".



L'INTERVISTA





Una decisione attesa daila azienda del trasporto pubblico locale e anche dai dipendenti della azienda (LEGGI LA NOTIZIA). In ballo c'era la causa di pignoramento dei crediti da parte di Arriva Srl Italia, a sua volta creditrice di Rt per circa 3 milioni e mezzo di euro. "Questo atto consentirà la prosecuzione della nostra attività per far fronte agli impegni presi con i lavoratori e l'utenza" - ha concluso Barbagallo.

"Abbiamo vinto su tutta la linea con l'impignorabilità dei crediti che RT ha con Provincia e Regione Liguria, in quanto servizio pubblico essenziale. E' stata ribadita la nostra tesi. Quel pignoramento non doveva essere fatto per quanto concerne le somme che la Provincia dà mensilmente a RT. Ora l'azienda può pagare il suo percorso con il concordato preventivo, pagare gli stipendi e anche i pagamenti futuri sono liberi" - ha commentato l'avvocato della RT, Giuseppe Pugliese.

"Ho sempre sostenuto che dovesse essere così e spero che a questo punto gli uffici proseguano con il percorso 'In house'. Bisognava liberare questi soldi, ora è opportuno che la Provincia continui con gli adempimenti necessari" - ha dichiarato l'ex presidente della Provincia, Domenico Abbo.