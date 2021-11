Ospedaletti: colpo di scena, Sapeco srl propone al Comune la permuta di Villa Sultana per il Piccadilly

"L’acquisizione di Villa La Sultana al patrimonio comunale è l’unica via per riportarla agli antichi fasti e per dare ulteriore prestigio turistico alla nostra cittadina".

Così il sindaco di Ospedaletti, Daniele Cimiotti, commenta la proposta arrivata da Sapeco srl, insieme al gruppo Aquileia Capital Services, per permutare la proprietà di Villa Sultana con il Piccadilly. La proposta prevede oltre al passaggio dell’intera proprietà della villa e del suo parco, anche un conguaglio in denaro che servirà per i primi necessari interventi di consolidamento della villa e per la riqualificazione dello storico parco.

La proposta di permuta pervenuta in Comune è successiva alla presentazione del progetto per il recupero delle coperture di Villa La Sultana che Sapeco srl ha consegnato recentemente in Regione per ottenere l’autorizzazione alla messa in sicurezza della copertura, ottemperando alle passate ordinanze emesse dall'Amministrazione comunale per la conservazione di un bene culturale così importante per Ospedaletti.



Sulla permuta il primo cittadino è positivo: “Per noi è una notizia molto importante che vogliamo condividere con tutta la cittadinanza che l'attendeva da decenni. A seguito della pulizia effettuata nel parco, la villa si è in effetti mostrata in tutta la sua grande bellezza nonostante i crolli che l'hanno interessata oltre a diversi atti di vandalismo subìti in varie parti dell’edificio".



"L'operazione permuta consentirà il graduale e totale recupero della storica villa che fu sede del primo Casinò d’Italia aperto nel 1884 - aggiunge Cimiotti - Inoltre, solo diventando di proprietà pubblica si possono ottenere i fondi necessari per il restauro completo della villa. Faremo del nostro meglio per portare a buon fine questa operazione di permuta nel più breve tempo possibile”.