Bordighera: podismo e prevenzione sul diabete, 98 partecipanti per la corsa Lions

Successo per la Camminata Lions di domenica scorsa. Una manifestazione all'insegna della salute con protagonista il desiderio di sensibilizzare la comunità alla prevenzione del diabete. L'iniziativa è stata organizzata dai Lions Club Bordighera Otto Luoghi e Bordighera Capo Nero Host.



"98 iscritti tra amici, sportivi, di tutte le età hanno dato dimostrazione che volere è potere anche per piccoli tragitti, ma che qualsiasi forma di movimento libera la mente e aiuta il corpo a vivere in modo sano. - commentano gli organizzatori - La curiosità ha spinto i partecipanti a misurare la glicemia, prima e dopo la camminata constatando il proprio stato di salute".



Prima della partenza la Dott.sa Espugnato ha informato gli iscritti e i numerosi passanti sulle problematiche che reca il diabete e l'importanza di condurre un sano stile di vita. Presente, la presidente dell'Associazione Diabete Giovanile Ponente, Efisia Palmas, dedicata a tutti coloro che soffrono di Diabete Mellito di tipo 1 e alle loro famiglie.



"L' obiettivo comune è quello di unire tutte le voci e le problematiche legate a questa patologia pur essendo diffusa, non è ancora abbastanza conosciuta" - sottolineano.



Per la corsa dei 10 km ecco i vincitori:



- Premiazione femminile

1 Elodie Burchini

2 Gutierrez Veronica



- Premiazione maschile

1 Riccardo Costagliola di Polidoro

2 Simone Vivaldi

3 Davide Bianchi



"Al termine è stato offerto un piccolo rinfresco per ringraziare i partecipanti per aver contribuito alla corsa per il proprio benessere. Si ringrazia per l' operosa disponibilità e generosità gli sponsor per premi e assistenza: Conad Superstore di Vallecrosia, Carta Bianca Green di Vallecrosia, la Pasticceria Sant' Ampelio di Bordighera, Cento per Cento di Arma di Taggia, Ponente Emergenza nella persona del Presidente Musumeci Gianfranco per aver prestato un'ambulanza con tre militi, addetti al servizio di assistenza lungo il percorso, il Presidente della Croce Rossa Vincenzo Palmero con un'altra ambulanza pronta al soccorso, la Polizia municipale, la protezione civile e gli steward della protezione civile di Vallecrosia. Infine un grazie al vicesindaco di Vallecrosia Marilena Pilardi, al sindaco di Vallebona Roberta Guglielmi, a Stefano Gnutti assessore ai servizi sociali sport e cultura di Bordighera, a Roberto Capaccio responsabile del servizio alla cultura associazione e sport e infine all'assessore Antonio Fazzari di Vallecrosia con delega alla sicurezza, polizia municipale, protezione civile, ambiente e demanio" - aggiungono gli organizzatori.



I presidenti dei Lions Club organizzatori, Enzo Costagliola di Polidoro e Marco Zagni uniti ai soci presenti, soddisfatti per l'esito dell'iniziativa, hanno chiuso la giornata dando appuntamento alla prossima edizione della manifestazione.