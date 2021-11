Sanremo: arriva il Luna Park, scatta il divieto di sosta nella zona della vecchia stazione

Dopo un anno di pausa forzata, il Luna Park sta per tornare a Sanremo per allietare le feste di fine anno dei più piccoli…e non solo.

Le giostre saranno in funzione dal weekend del 26 novembre, ma i lavori inizieranno ben prima e l’ufficio Viabilità del Comune ha già predisposto i divieti di sosta per favorire l’installazione. Scattano, così, le limitazioni che saranno in vigore da domenica.

Dalla mezzanotte di domenica alla mezzanotte del 12 gennaio non si potrà transitare e parcheggiare in piazzale Carlo Dapporto, in via Adolfo Rava (su entrambi i lati nel tratto da piazza Cesare Battisti all’inizio dell’edificio ex deposito merci) e in piazza Cesare Battisti (area a Ponente dell’ex deposito merci).

Sarà inoltre in vigore il doppio senso di circolazione in via Adolfo Rava dall’inizio dell’edificio ex stazione alla bretella di collegamento con il lungomare Italo Calvino.

Novità, invece, nella sistemazione dei mezzi a supporto del Luna Park che, per via del cantiere del Palasport, non potranno essere parcheggiati sul piazzale all’ingresso di Pian di Poma, ma andranno nel terrapieno tra i campi da calcio e la pista ciclabile, sempre nella stessa zona ma spostati di qualche decina di metri rispetto agli anni scorsi.