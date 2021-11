Sanremo: un nuovo brano per i The Steve Foglia Society, il 26 novembre arriva Deafening Silence

Il 26 novembre esce su Spotify il nuovo singolo firmato The Steve Foglia Society, band capitanata dal batterista Steve Foglia (The Rainbird, Mike Vescera, Blaze Bayley). Il brano “Deafening Silence” ritrae il periodo che abbiamo vissuto lo scorso anno durante il lockdown.



"Un periodo segnato di emozioni, scoperte e sopra tutto la speranza di ritornare presto alla normalità e che tutto andrà per il meglio. Questa canzone per me è un semplice ritratto di quello che ho vissuto chiuso in casa. Mi sono accorto di quante piccole cose davamo per scontate prima ed è proprio vero che ti accorgi dell’importanza di una cosa solo quando essa viene a mancare. Il lockdown ha sviluppato la mia consapevolezza e quella di tante altre persone" - dice Steve Foglia.



Il brano è firmato da Daniele Arieta che ha scritto la musica e Steve Foglia, autore del testo. La band è formata da Paolo Rossi (voce), Daniele Arieta (chitarra), Edoardo Tavanti (basso), Mario Pedone (basso) e Steve Foglia (batteria). Il mixaggio del singolo è stato curato da Massimo Petrelli, che ha lavorato anche sui singoli precedenti della Society (Life is a game e Hic et Nunc).