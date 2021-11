Il Consiglio comunale di San Bartolomeo al Mare è convocato in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione per le 12:30 di mercoledì prossimo.

All'ordine del giorno l'approvazione della seconda modifica al Programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e del relativo elenco annuale, e la variazione n° 9 al Bilancio di previsione finanziario 2021-2023.