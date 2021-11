Coronavirus: calano i nuovi positivi in provincia rispetto a ieri ma cresce il tasso di positività regionale (7,6%)

Cresce nuovamente il tasso di positività al Covid-19 nella nostra regione dove sale anche il numero dei nuovi contagiati. Cala, invece, nella nostra provincia.

Sono infatti 315 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 4.124 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore (oltre ai 12.281 antigenici rapidi), uno ogni 13,09 pari al 7,6%.

Nella nostra provincia si sono registrati 37 nuovi positivi, contro i 58 del savonese, i 138 di Genova e gli 81 di Spezia. Buone notizie dagli ospedali dove tornano a calare i ricoverati, sia su base regionale che provinciale. Nessun morto in Liguria nelle ultime ore.