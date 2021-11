Ventimiglia: campo di accoglienza per i migranti, lettera aperta dei Giovani Democratici al Prefetto

"L’apertura di un nuovo centro potrebbe dare una risposta almeno parziale anche in virtù dell’imminente inverno": intervengono in questo modo i Giovani Democratici della Provincia di Imperia nella lettera che hanno scritto al Prefetto di Imperia Armando Nanei.

"Con la chiusura del campo Roya – proseguono i GD - i migranti si sono organizzati come meglio hanno potuto, pernottando alla foce del fiume o lungo lo stesso, oppure utilizzando giacigli di fortuna. Sovente si vedono donne incinte o con bambini piccoli al seguito. Il ristoro viene unicamente fornito dalla Caritas o da altre associazioni che provvedono in maniera autonoma. Ma non solo, prima della chiusura del centro i profughi avevano un luogo dove potersi lavare in piena sicurezza, da tenere in seria considerazione è anche il fatto che i luoghi dove i migranti trascorrono abitualmente la notte potrebbero risultare un potenziale pericolo per l’igiene pubblica. L’Asl 1 si è già espressa in merito, invitando chi di competenza a ripulire queste zone. Spesso per scaldarsi vengono accesi dei piccoli fuochi dove viene bruciato ogni tipo di materiale, risultando nocivo per chiunque respiri i fumi che vengono liberati".

Ma è anche un problema che di riflesso tocca chi vive nella città: "La percezione di sicurezza dei cittadini è significativamente bassa. Le condizioni precarie amplificano il disagio. Alcuni migranti si sono dimostrati psicologicamente fragili e talvolta si sono registrati degli atti delinquenziali che hanno incrinato ulteriormente il fragile equilibrio cittadino. Purtroppo si sono anche verificati episodi di criminalità, come furti e scippi ai danni dei cittadini e dei commercianti”.

“Dagli esordi del fenomeno migratorio Ventimiglia – vanno avanti i GD - si è dimostrata solidale e accogliente, ma negli ultimi periodi l’equilibrio del quieto vivere incomincia a scricchiolare”. Nel chiudere la missiva auspicano che il Prefetto, con la collaborazione dell'amministrazione ventimigliese, trovi una soluzione a questo grave e annoso problema.